Массовая драка рабочих с камнями и лопатами в Москве вылилась в уголовное дело
Обложка © Life.ru
После массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«Сегодня большой резонанс вызвали опубликованные в соцсетях и мессенджерах видеоролики. На место незамедлительно были направлены наряды полиции. <…> В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК», — написала она.
По словам Волк, для установления причастности к преступлению в отдел полиции доставлено около 40 человек. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления причин противоправных действий.
Напомним, утром 25 октября в ЖК произошла массовая драка между рабочими, перешедшая в ожесточённое столкновение с использованием различных предметов. В ход пошли палки, лопаты, дорожные знаки и камни, которыми были повреждены окна на нижних этажах зданий. Местные настолько испугались нашествия озлобленных рабочих, что решили не выходить из дома. Полиция уже задержала около 40 человек после массовой драки.
