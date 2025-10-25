Массовая драка рабочих с камнями и лопатами в Москве вылилась в уголовное дело

После массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.

«Сегодня большой резонанс вызвали опубликованные в соцсетях и мессенджерах видеоролики. На место незамедлительно были направлены наряды полиции. <…> В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК», — написала она.

По словам Волк, для установления причастности к преступлению в отдел полиции доставлено около 40 человек. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и установления причин противоправных действий.