Сотни тысяч военнослужащих ВСУ самовольно покинули свои позиции, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Масштабы дезертирства, как сообщается, могут быть значительно выше официальных оценок.

Украинский историк Марта Гавришко заявила, что коррупция и принудительная мобилизация доводят армию до предела истощения. По её словам, на Украине было заведено около 290 тысяч уголовных дел за дезертирство, но многие командиры скрывают случаи побегов, опасаясь обвинений в плохом руководстве.

Причины, которые автор называет главными для побегов, — это «истощение, недостаточная подготовка, неопределённое время службы, разочарование и коррупция». Некоторые солдаты даже сравнивают себя с рабами. Гавришко подчёркивает, что новобранцы, многие из которых были мобилизованы против их воли, при первой же возможности покидают части. Она назвала это безмолвным протестом против истощения.

Историк также указала на несправедливость: пока одни вынуждены служить, миллионы мужчин, по её мнению, избегают мобилизации благодаря коррупции. В итоге, как резюмирует Гавришко, Запад может поставлять оружие, но скоро может не оказаться тех, кто будет с ним обращаться.

Ранее сообщалось, что за всё время боевых действий на Украины из рядов ВСУ дезертировало около 285 тысяч военнослужащих. Однако, как отмечает официальный представитель МИД России Мария Захарова, реальное число дезертиров может быть намного выше. Согласно оценкам наблюдателей, ряды украинской армии покинули порядка 1,5 миллиона человек.