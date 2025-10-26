Дубль Оздоева помог ПАОКу победить «Волос» в чемпионате Греции

Российский полузащитник Магомед Оздоев оформил дубль в матче греческой Суперлиги и помог ПАОКу одержать уверенную домашнюю победу над «Волосом» со счётом 3:0. Голы были забиты на 73-й и 80-й минутах встречи, после того как на 49-й минуте Георгиос Якумакис открыл счёт в матче.

Для Оздоева этот матч стал 14-м в текущем сезоне во всех турнирах, где он теперь имеет в своём активе 3 забитых мяча и 2 голевые передачи. Российский нападающий Фёдор Чалов провёл всю игру на скамейке запасных, не получив игровой практики.

Благодаря этой победе ПАОК сохранил лидирующую позицию в чемпионате Греции, набрав 20 очков после 8 сыгранных туров. В следующем матче команда отправится в гости к «Пансерраикосу»

Ранее Life.ru писал про матч 10-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной», который завершился дракой. Инцидент произошёл в районе скамеек запасных, где между футболистами обеих команд вспыхнула массовая стычка. Сама игра завершилась победой «Реала» со счётом 2:1.