Прибыль Porsche рухнула в 24 раза за год

Прибыль Porsche рухнула почти в 24 раза – бренд переживает крупнейший кризис за всю историю. По данным компании, за 2025 год доходы сократились на 95,9% и составили всего 114 миллионов евро. Для автогиганта, десятилетиями символизировавшего роскошь и стабильность, это стало настоящим шоком.

Только за третий квартал убытки компании превысили 967 миллионов евро. Операционная прибыль рухнула на 99%, а выручка снизилась на 6% до 26,9 миллиарда евро. Эксперты связывают катастрофу с пересмотром стратегии, поскольку Porsche неожиданно отказалась от масштабного перехода на электромобили и решила вернуться к классическим моделям с двигателями внутреннего сгорания.

На перестройку бизнеса и адаптацию к новой политике концерн потратит около трёх миллиардов евро. В самой компании уверяют, что это вынужденный шаг: продажи электрокаров не оправдали ожиданий, а мировые автотренды вновь качнулись в сторону традиционных двигателей, передаёт ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что схожие проблемы накрыли и другие немецкие автоконцерны. BMW за полгода потеряла почти треть прибыли, а продажи рухнули на 8%. Аналогичные падения фиксируют Audi и Mercedes-Benz. Эксперты называют происходящее самым тяжёлым годом для автопрома Германии со времён кризиса 2008-го.