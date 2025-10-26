Сектор Газа
26 октября, 20:48

Израильский беспилотник сбросил гранату на патруль ООН в Ливане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Израильская армия напала на миротворцев ООН на юге Ливана. Пресс-служба миротворческих сил сообщила, что израильский беспилотник сбросил гранату на патруль Временных сил ООН возле поселения Кфаркила. Никто из сотрудников организации не пострадал.

«Около 17:45 в воскресенье израильский беспилотник приблизился к патрулю UNIFIL вблизи поселения Кфаркила и сбросил гранату», — указано в сообщении.

После этого израильский танк открыл огонь по направлению к миротворческим силам. Оборудование миротворцев не пострадало.

Миротворцы отметили, что действия израильской армии нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН и суверенитет Ливана.

Ранее председатель Международного суда ООН Юдзи Ивасава указал на необходимость для Израиля соблюдать международное право в вопросах ведения военных действий. Главный посыл решения суда — недопустимость использования голода как метода войны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Израиль
  • Ливан
  • ООН
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
