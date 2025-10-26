Израильский беспилотник сбросил гранату на патруль ООН в Ливане
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
Израильская армия напала на миротворцев ООН на юге Ливана. Пресс-служба миротворческих сил сообщила, что израильский беспилотник сбросил гранату на патруль Временных сил ООН возле поселения Кфаркила. Никто из сотрудников организации не пострадал.
«Около 17:45 в воскресенье израильский беспилотник приблизился к патрулю UNIFIL вблизи поселения Кфаркила и сбросил гранату», — указано в сообщении.
После этого израильский танк открыл огонь по направлению к миротворческим силам. Оборудование миротворцев не пострадало.
Миротворцы отметили, что действия израильской армии нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН и суверенитет Ливана.
Ранее председатель Международного суда ООН Юдзи Ивасава указал на необходимость для Израиля соблюдать международное право в вопросах ведения военных действий. Главный посыл решения суда — недопустимость использования голода как метода войны.
