Трамп выставил ХАМАС ультиматум и потребовал вернуть тела погибших заложников

Президент США Дональд Трамп призвал палестинское радикальное движение ХАМАС вернуть тела заложников в течение следующих 48 часов. В противном случае другие страны, участвующие в соглашении, примут меры против движения.

«ХАМАСу придётся как можно скорее начать возвращать тела погибших заложников, включая двух американцев, иначе другие страны, участвующие в этом великом мирном договоре, примут меры», — отметил Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, некоторые тела можно вернуть сейчас, но по непонятным причинам ХАМАС этого не делает.

«Посмотрим, что они предпримут в течение следующих 48 часов», — добавил американский президент.

Ранее президент США сообщал о скором развёртывании стабилизационных сил в секторе Газа. Он сообщил, что подготовка к размещению уже идёт, а руководство миссии согласовывает детали.