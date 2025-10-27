Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 21:33

Пять человек пострадали в жёстком лобовом ДТП под Калининградом

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция 39

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция 39

В Гвардейском районе Калининградской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Согласно информации региональной Госавтоинспекции, на автодороге «Гвардейск — Неман — граница с Литовской республикой» водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia.

Последствия ДТП в Калининградской области. Видео © Telegram / Госавтоинспекция 39

По предварительным данным, в результате столкновения водитель и четыре пассажира автомобиля BMW получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Названа причина смертельного ДТП с автобусом и фурой-рефрижератором в Приамурье
Названа причина смертельного ДТП с автобусом и фурой-рефрижератором в Приамурье

Ранее в Пермском крае произошло ДТП с участием полицейского, унёсшее жизни двух человек. На трассе Новые Ляды — Сылва автомобиль Toyota под управлением сотрудника полиции выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2114.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar