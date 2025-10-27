Пять человек пострадали в жёстком лобовом ДТП под Калининградом

В Гвардейском районе Калининградской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Согласно информации региональной Госавтоинспекции, на автодороге «Гвардейск — Неман — граница с Литовской республикой» водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia.

Последствия ДТП в Калининградской области. Видео © Telegram / Госавтоинспекция 39

По предварительным данным, в результате столкновения водитель и четыре пассажира автомобиля BMW получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Пермском крае произошло ДТП с участием полицейского, унёсшее жизни двух человек. На трассе Новые Ляды — Сылва автомобиль Toyota под управлением сотрудника полиции выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2114.