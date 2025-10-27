Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 октября, 00:19

Бактерии прокачали способность противостоять антибиотикам, в ВОЗ бьют тревогу

Обложка © freepik

Согласно новому докладу Всемирной организации здравоохранения, основанному на данных из 100 стран, устойчивость бактерий к антибиотикам за последние пять лет возросла на 40%. Статистика показывает, что сегодня каждый шестой случай применения антибиотиков оказывается неэффективным из-за резистентности микроорганизмов.

Особую тревогу специалистов вызывает ситуация с кишечной палочкой: если ранее с ней успешно боролись цефалоспоринами, то сейчас 40% штаммов демонстрируют полную устойчивость к этой группе препаратов. Медики вынуждены переходить на карбапенемы и фторхинолоны, однако и эти лекарства всё чаще оказываются неэффективными.

Основной причиной сложившейся кризисной ситуации эксперты называют бесконтрольное использование антибиотиков, включая их применение при вирусных заболеваниях и обычных простудах, что ускоряет эволюцию бактерий. По прогнозам ВОЗ, при сохранении текущей динамики к 2050 году инфекционные заболевания, не поддающиеся лечению, могут уносить до 10 миллионов жизней ежегодно.

Ранее Life.ru рассказал, как сэкономить до 1500 рублей в аптеке в сезон простуд, назвав дешёвые аналоги лекарств. На маркетинг, рекламу и продвижение препарата порой уходит до 50 процентов цены, поэтому известные брендовые лекарства стоят значительно дороже.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ВОЗ
  • Общество
