Бактерии прокачали способность противостоять антибиотикам, в ВОЗ бьют тревогу

Согласно новому докладу Всемирной организации здравоохранения, основанному на данных из 100 стран, устойчивость бактерий к антибиотикам за последние пять лет возросла на 40%. Статистика показывает, что сегодня каждый шестой случай применения антибиотиков оказывается неэффективным из-за резистентности микроорганизмов.

Особую тревогу специалистов вызывает ситуация с кишечной палочкой: если ранее с ней успешно боролись цефалоспоринами, то сейчас 40% штаммов демонстрируют полную устойчивость к этой группе препаратов. Медики вынуждены переходить на карбапенемы и фторхинолоны, однако и эти лекарства всё чаще оказываются неэффективными.

Основной причиной сложившейся кризисной ситуации эксперты называют бесконтрольное использование антибиотиков, включая их применение при вирусных заболеваниях и обычных простудах, что ускоряет эволюцию бактерий. По прогнозам ВОЗ, при сохранении текущей динамики к 2050 году инфекционные заболевания, не поддающиеся лечению, могут уносить до 10 миллионов жизней ежегодно.

