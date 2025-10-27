Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 22:56

Жители Подольска, Коломны и Троицка сообщили о взрывах на фоне атаки дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Украинские БПЛА продолжают попытки атаковать Москву. На подходе к столице ПВО сбило уже девять дронов. Аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрылись, передаёт SHOT.

По информации канала, взрывы раздались в Раменском районе, Подольске, Климовске, Домодедово, Коломне и Троицке. По предварительным данным, пострадавших нет, и последствий на земле не зафиксировано.

Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Донецке
Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Донецке

Как сообщал Life.ru, с начала суток 27 октября силы противовоздушной обороны Росси сбили уже девять дронов ВСУ на подлёте к Москве. В 01:36 по московскому времени мэр столицы Сергей Собянин сообщил о поражении трёх БПЛА, а в 01:39 — об уничтожении одного из дронов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar