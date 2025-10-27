Два человека погибли при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Донецке

Два человека стали жертвами атаки дрона ВСУ на жилой дом в Ленинском районе Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Предварительно, два человека погибли в результате удара ВСУ в многоэтажном доме в Ленинском районе», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Ленинском районе Донецка вечером в воскресенье. Внутри были заблокированы люди. Также беспилотник атаковал дом в Будённовском районе.