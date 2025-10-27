Число сбитых на подлёте к Москве дронов стало двузначным

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России в ночь на 27 октября уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата, который двигались в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число сбитых на подлёте к столице дронов с начала суток выросло до 11.

О поражении десятого дрона градоначальник сообщил в 01:51, а об уничтожении 11-го — в 02:03.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово и в подмосковном Жуковском временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Меры введены исключительно в целях безопасности полётов.