26 октября, 23:06

Число сбитых на подлёте к Москве дронов стало двузначным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России в ночь на 27 октября уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата, который двигались в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число сбитых на подлёте к столице дронов с начала суток выросло до 11.

О поражении десятого дрона градоначальник сообщил в 01:51, а об уничтожении 11-го — в 02:03.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», написал он в своём телеграм-канале.

Жители Подольска, Коломны и Троицка сообщили о взрывах на фоне атаки дронов

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово и в подмосковном Жуковском временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Меры введены исключительно в целях безопасности полётов.

