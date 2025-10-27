Сектор Газа
27 октября, 00:48

Американцы с 1 ноября останутся без талонов на еду из-за шатдауна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Novikov

С 1 ноября в США прекращают выдачу талонов на питание по программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Это происходит из-за продолжающегося шатдауна правительства, сообщает министерство сельского хозяйства.

«Демократы в сенате уже 12 раз голосовали против финансирования программы предоставления продовольственных талонов, также известной как SNAP. В конечном итоге колодец иссяк. По состоянию на текущий момент пособия не будут выдаваться с 1 ноября», — говорится в публикации на сайте министерства.

Life.ru сообщал, что ранее из-за частичной приостановки работы правительства США Пентагон отправил в неоплачиваемые отпуска почти половину своих гражданских сотрудников — 334 904 человека. Однако более двух миллионов действующих военнослужащих продолжат службу, но без зарплаты.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

