Регион
26 октября, 23:16

ПВО с начала суток отбила атаку 17 дронов, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Уже 17 украинских беспилотников сбила российская система противовоздушной обороны на подлёте к Москве с начала суток 27 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В 02:10 в телеграм-канале градоначальника появилась запись об уничтожении сразу четырёх БПЛА, а в 02:14 — о поражении ещё двух. Общее количество увеличилось до 17.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил мэр.

После атаки БПЛА на жилой дом в Донецке загорелись четыре квартиры
После атаки БПЛА на жилой дом в Донецке загорелись четыре квартиры

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово и в подмосковном Жуковском ввели план «Ковёр». Меры приняты исключительно в целях безопасности полётов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Никита Никонов
