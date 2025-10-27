ПВО с начала суток отбила атаку 17 дронов, летевших на Москву

Уже 17 украинских беспилотников сбила российская система противовоздушной обороны на подлёте к Москве с начала суток 27 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В 02:10 в телеграм-канале градоначальника появилась запись об уничтожении сразу четырёх БПЛА, а в 02:14 — о поражении ещё двух. Общее количество увеличилось до 17.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил мэр.