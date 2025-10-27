В Госдуме объявили войну пачкающей носки обуви и предложили ввести новый ГОСТ

В Госдуме решили бороться с обувью, которая пачкает носки и одежду. Депутат Александр Толмачёв в беседе с Life.ru предложил ввести дополнительный ГОСТ, чтобы устранить проблему некачественного пигмента и технологий окрашивания.

По его словам, на данный момент действует несколько стандартов, регулирующих обувь и материалы, из которых она производится, включая верх, стельки и подошву, а также методы испытаний на устойчивость окраски к трению.

«Это межгосударственные стандарты, принятые на территории не только России, но и ряда стран СНГ», – пояснил депутат.

Толмачёв отметил, что требования к сырью и выделке кожи подробно прописаны для различных типов обуви, но общую картину покупателю собрать сложно. Для этого нужно собрать воедино требования из всех связанных стандартов. Собеседник Life.ru добавил, что набирается не меньше пяти таких стандартов, что, конечно, не очень удобно для покупателя, который решил узнать, соблюдает ли производитель государственные нормативы.

Депутат считает, что стоит дополнить перечень требований к материалам верхней части и стелек пунктом о качестве красителей и стойкости пигментов.

«Не оставлять за рамками, «в пространстве» другого стандарта, а включить в единое полотно всех критериев – для удобства производителей и покупателей», – заявил Толмачев.

Он также напомнил, что при недовольстве качеством новой обуви можно обращаться с претензиями к продавцу, импортёру или производителю, а при необходимости – в Роспотребнадзор.

Ранее Life.ru писал, что Роспотребнадзор разъяснил сроки гарантии на сезонную обувь. Она начинает действовать с первого дня соответствующего сезона, а не с момента покупки.