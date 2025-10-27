Москвич выпрыгнул из окна горящей на 7-м этаже квартиры и приземлился на дерево

В Москве на Планерной улице произошёл пожар в многоквартирном доме, в результате которого жителю горящей квартиры на седьмом этаже пришлось спасаться через окно. По информации столичного главка МЧС РФ, мужчина оказался на дереве, откуда его эвакуировали пожарные и передали медикам для осмотра.

Сообщается, что двое жильцов — женщина и ребёнок — самостоятельно покинули горящую квартиру до прибытия спасателей. В ходе операции пожарные с помощью специальных устройств эвакуировали с вышележащих этажей ещё пять человек, включая одного ребёнка.

Ранее сообщалось, что в Самаре пациент наркодиспансера поджёг матрас в своей палате, из-за чего начался пожар. Пламя удалось потушить до приезда пожарных, пострадавших нет. Ведётся проверка.