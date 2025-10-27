Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 2,4 километра

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2,4 километра над уровнем моря. Информация поступила от региональной группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«В 10:40 по камчатскому времени [01:40 мск] взрывы подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,4 километра над уровнем моря», — сообщают учёные в Telegram-канале.

Вулканологи отметили, что шлейф пепла протянулся на 36 километров в юго-восточном направлении от вулкана. В связи с активностью вулкана установлен оранжевый код авиационной опасности.

KVERT предупреждает, что такая активность угрожает местным авиаперевозкам.

