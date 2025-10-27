Назван размер средней социальной пенсии в России

В среднем по стране размер социальной пенсии сегодня составляет около 15,5 тысячи рублей, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Он пояснил, что выплаты зависят не только от федеральных норм, но и от региональных доплат, которые могут немного увеличить итоговую сумму.

По его словам, такие выплаты назначаются россиянам, которые не успели накопить нужное количество трудового стажа и пенсионных баллов, либо вовсе не имели официального места работы. Эксперт отметил, что этот вид пособия всегда уступает страховой пенсии как по размеру, так и по срокам назначения. Она, как правило, меньше страховой и предоставляется позже по возрасту, подчеркнул экономист в беседе с РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году пенсии в России повысят дважды. Страховые выплаты с января проиндексируют на 7,6%, а социальные – с апреля на 6,8%. После этого средний размер социальной пенсии вырастет до 16,6 тысячи рублей, а страховой – превысит 27 тысяч.