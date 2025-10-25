Сектор Газа
25 октября, 09:37

Стало известно, сколько раз повысят пенсии россиян в 2026 году

Обложка © Life.ru

Страховые пенсии в России с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, что превысит прогнозируемый уровень инфляции и увеличит средний размер выплат до более чем 27 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Считаю важным отметить, что индексация страховых пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров», — подчеркнул эксперт.

По его словам, для работающих пенсионеров в августе 2026 года предусмотрена дополнительная корректировка с учётом индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных в течение 2025 года. При этом максимальное учитываемое количество ИПК составит три единицы. Одновременно с 1 апреля 2026 года социальные пенсии будут увеличены на 6,8%, что в среднем повысит их размер с 15 533,90 до 16 590,21 рубля, добавив получателям более 1 000 рублей ежемесячно.

Средний размер пенсий по старости в 2026 году увеличится почти на 2 тыс. рублей
Ранее в Счётной палате заявили, что к 2028 году средняя пенсия превысит 30 тысяч рублей. Кроме того, эксперт раскрыл размер минимальной страховой пенсии по старости в 2026 году. Тем временем в Госдуме предложили прогрессивную шкалу доплат пенсионерам от 70 лет.

Борис Эльфанд
