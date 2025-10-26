Юрист объяснила, как увеличить часть пенсии в два раза

Россияне, проживавшие на Крайнем Севере могут рассчитывать на применение повышенного коэффициента — от 1,4 до 1,9 в зависимости от конкретного региона, что существенно влияет на расчётный размер пенсии. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала юрист Екатерина Ноженко.

Особое внимание эксперт уделила увеличению фиксированной выплаты, которая в текущем году составляет 8907,7 рубля. При наличии «северного» стажа эта сумма увеличивается на 50% для работавших непосредственно на Крайнем Севере и на 30% — в приравненных местностях.

Право на увеличение фиксированной части пенсии на 25% сохраняется и у тех, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет, даже в случае переезда оттуда. При наличии нескольких оснований для повышения применяется наиболее выгодный для пенсионера вариант.

Ранее в Счётной палате заявили, что к 2028 году средняя пенсия превысит 30 тысяч рублей. Кроме того, эксперт раскрыл размер минимальной страховой пенсии по старости в 2026 году.