Умер «самый красивый мальчик ХХ века» шведский актёр Бьёрн Андерсен

Шведский актёр и музыкант Бьёрн Андресен скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

Андресен стал известным после роли в итальянском фильме «Смерть в Венеции». Позже его жизнь запечатлел документальный фильм «Самый красивый мальчик в мире».

Актёр родился в 1955 году и дебютировал в фильме Роя Андерссона «История любви» в 1970 году. В 1971 году Лукино Висконти предоставил ему главную роль в экранизации новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции». Андресен сыграл мальчика Тадзио, благодаря чему приобрёл мировую известность. Висконти назвал его «самым красивым мальчиком ХХ века».

Ранее Life.ru сообщал о смерти актёра театра и кино Геннадия Назарова, который ушёл из жизни в возрасте 58 лет. Артист стал заметной фигурой в середине 1990-х годов благодаря фильму Петра Тодоровского «Какая чудная игра» и продолжал активно сниматься до начала 2000-х у таких режиссёров, как Георгий Данелия, Алла Сурикова и Владимир Хотиненко.