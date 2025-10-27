Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 01:47

Умер «самый красивый мальчик ХХ века» шведский актёр Бьёрн Андерсен

Кадр из фильма — Фото © «Смерть в Венеции» реж. Лукино Висконти, сценарист Лукино Висконти / Kinopoisk

Кадр из фильма — Фото © «Смерть в Венеции» реж. Лукино Висконти, сценарист Лукино Висконти / Kinopoisk

Шведский актёр и музыкант Бьёрн Андресен скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

Андресен стал известным после роли в итальянском фильме «Смерть в Венеции». Позже его жизнь запечатлел документальный фильм «Самый красивый мальчик в мире».

Актёр родился в 1955 году и дебютировал в фильме Роя Андерссона «История любви» в 1970 году. В 1971 году Лукино Висконти предоставил ему главную роль в экранизации новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции». Андресен сыграл мальчика Тадзио, благодаря чему приобрёл мировую известность. Висконти назвал его «самым красивым мальчиком ХХ века».

Умер дворецкий Роджерс из фильма «Десять негритят»
Умер дворецкий Роджерс из фильма «Десять негритят»

Ранее Life.ru сообщал о смерти актёра театра и кино Геннадия Назарова, который ушёл из жизни в возрасте 58 лет. Артист стал заметной фигурой в середине 1990-х годов благодаря фильму Петра Тодоровского «Какая чудная игра» и продолжал активно сниматься до начала 2000-х у таких режиссёров, как Георгий Данелия, Алла Сурикова и Владимир Хотиненко.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • швеция
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar