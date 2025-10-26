Актёр фильма «Какая чудная игра» Геннадий Назаров умер в 58 лет
Обложка © «Какая чудная игра», режиссёр Пётр Тодоровский, сценарист Пётр Тодоровский / Kinopoisk
Актёр театра и кино Геннадий Назаров скончался в возрасте 58 лет. Печальную новость сообщил Московский театр «Мастерская Петра Фоменко», где работал артист.
Назаров ярко проявил себя в середине 1990-х годов в фильме Петра Тодоровского «Какая чудная игра» и продолжал активно сниматься до начала 2000-х у таких режиссеров, как Георгий Данелия, Алла Сурикова и Владимир Хотиненко.
Актёр родился в 1967 году, окончил Московское театральное художественно-техническое училище в 1988 году. За свою карьеру он работал в Театре на Малой Бронной под руководством Сергея Женовача, выступал на сцене «Ленкома» и преподавал в ГИТИСе.
Ранее на 80-м году жизни скончался заслуженный артист России Алексей Золотницкий — выдающийся актёр дубляжа, чьим голосом говорили в русскоязычных версиях фильмов такие звезды, как Ален Делон, Роберт де Ниро, Энтони Хопкинс и Роберт Редфорд. Артист ушёл из жизни 25 октября 2025 года после продолжительной болезни. Церемония прощания с «русским голосом» Голливуда состоится 28 октября.
