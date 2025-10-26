Актёр фильма «Какая чудная игра» Геннадий Назаров умер в 58 лет

Актёр театра и кино Геннадий Назаров скончался в возрасте 58 лет. Печальную новость сообщил Московский театр «Мастерская Петра Фоменко», где работал артист.

Назаров ярко проявил себя в середине 1990-х годов в фильме Петра Тодоровского «Какая чудная игра» и продолжал активно сниматься до начала 2000-х у таких режиссеров, как Георгий Данелия, Алла Сурикова и Владимир Хотиненко.

Актёр родился в 1967 году, окончил Московское театральное художественно-техническое училище в 1988 году. За свою карьеру он работал в Театре на Малой Бронной под руководством Сергея Женовача, выступал на сцене «Ленкома» и преподавал в ГИТИСе.