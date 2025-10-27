Сенатор объяснил, зачем хакеры взломали аккаунты Бузовой и Бородиной

Массовый взлом страниц российских блогеров может быть не просто случайностью, а продуманной схемой мошенников, считает сенатор Артём Шейкин. По его словам, злоумышленники могли использовать доверие подписчиков, чтобы воздействовать на их психику и обманом получить деньги.

«От действий кибермошенников сегодня не застрахован никто – ни звёзды, ни обычные пользователи. Самое опасное в этих схемах – психологическое давление. Когда человек видит сообщение от друга или узнаваемого блогера, он теряет бдительность. Именно это используют злоумышленники», – заявил сенатор.

Он отметил, что в результате страдают не только владельцы страниц, но и тысячи их подписчиков, которым хакеры рассылают фишинговые ссылки.

Шейкин подчеркнул, что вернуть доступ к аккаунту возможно, но процесс может занять время, особенно если преступники уже успели сменить данные или использовать страницу для рассылки. В таких случаях нужно сразу обращаться в техническую поддержку платформы и подтверждать личность официально, без посредников, объяснил парламентарий.

По мнению сенатора, сегодня защита цифровой идентичности становится не менее важной, чем безопасность банковских счетов. Он напомнил о необходимости соблюдать базовые правила кибергигиены.

«Чем больше внимания мы будем уделять защите своих данных, тем меньше шансов у мошенников использовать доверие людей в преступных целях», – подытожил Шейкин в беседе с ТАСС.

Ранее Life.ru общественный деятель предположил, что взлом аккаунтов звёзд может быть частью продуманной пиар-акции. Он назвал ситуацию подозрительной из-за массовости и синхронности инцидентов. По его словам, не исключено, что вокруг хакерских атак специально создают медийный шум с конкретными целями.