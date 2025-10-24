Массовые взломы аккаунтов звёзд могут быть пиар-акцией

Общественный деятель Андрей Ковалёв высказал предположение, что массовые взломы аккаунтов российских знаменитостей могут быть частью пиар-кампании. Своим мнением он поделился с «Постньюс».

«В последнее время в массовом порядке мошенники начали взламывать телеграм-каналы инфоцыган. Я только радуюсь, когда инфоцыгане или мошенники становятся жертвами других мошенников. Вор у вора украл. Но здесь всё очень странно», — приводит его слова издание.

Ковалёв отметил, что ситуация вызывает подозрения в искусственном создании информационного повода. По его словам, синхронность и массовость инцидентов могут указывать на организацию медийной шумихи с определёнными целями.