Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 19:18

Массовые взломы аккаунтов звёзд могут быть пиар-акцией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Общественный деятель Андрей Ковалёв высказал предположение, что массовые взломы аккаунтов российских знаменитостей могут быть частью пиар-кампании. Своим мнением он поделился с «Постньюс».

«В последнее время в массовом порядке мошенники начали взламывать телеграм-каналы инфоцыган. Я только радуюсь, когда инфоцыгане или мошенники становятся жертвами других мошенников. Вор у вора украл. Но здесь всё очень странно», приводит его слова издание.

Ковалёв отметил, что ситуация вызывает подозрения в искусственном создании информационного повода. По его словам, синхронность и массовость инцидентов могут указывать на организацию медийной шумихи с определёнными целями.

Взломавшие страницу Оксаны Самойловой хакеры могут уйти от ответственности
Взломавшие страницу Оксаны Самойловой хакеры могут уйти от ответственности

Напомним, телеведущая Ольга Бузова стала жертвой хакеров, взломавших её многомиллионный аккаунт в запрещённой социальной сети: злоумышленники не только публиковали от её имени странные посты, но и выложили конфиденциальную личную информацию, а вскоре аналогичной атаке подверглась и страница Оксаны Самойловой. Как пояснил для Life.ru эксперт по кибербезопасности, мошенники целенаправленно выбирают известных личностей с большим числом подписчиков, находя уязвимости в системе для последующего шантажа или использования аккаунтов в преступных схемах, отмечая, что это далеко не первый подобный инцидент со звёздными профилями.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar