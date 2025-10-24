Массовые взломы аккаунтов звёзд могут быть пиар-акцией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio
Общественный деятель Андрей Ковалёв высказал предположение, что массовые взломы аккаунтов российских знаменитостей могут быть частью пиар-кампании. Своим мнением он поделился с «Постньюс».
«В последнее время в массовом порядке мошенники начали взламывать телеграм-каналы инфоцыган. Я только радуюсь, когда инфоцыгане или мошенники становятся жертвами других мошенников. Вор у вора украл. Но здесь всё очень странно», — приводит его слова издание.
Ковалёв отметил, что ситуация вызывает подозрения в искусственном создании информационного повода. По его словам, синхронность и массовость инцидентов могут указывать на организацию медийной шумихи с определёнными целями.
Напомним, телеведущая Ольга Бузова стала жертвой хакеров, взломавших её многомиллионный аккаунт в запрещённой социальной сети: злоумышленники не только публиковали от её имени странные посты, но и выложили конфиденциальную личную информацию, а вскоре аналогичной атаке подверглась и страница Оксаны Самойловой. Как пояснил для Life.ru эксперт по кибербезопасности, мошенники целенаправленно выбирают известных личностей с большим числом подписчиков, находя уязвимости в системе для последующего шантажа или использования аккаунтов в преступных схемах, отмечая, что это далеко не первый подобный инцидент со звёздными профилями.
