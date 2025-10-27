Сектор Газа
27 октября, 03:40

Посол Зиновьев: Южнокорейский бизнес кусает локти после ухода из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chintung Lee

Российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев сообщил, что уход южнокорейских компаний с российского рынка вызвал значительные убытки. Он отметил, что оставшиеся фирмы продолжают успешно функционировать.

Зиновьев объяснил, что корейский бизнес частично вынужден был покинуть российский рынок и свои производственные мощности.

«Хотя я бы сделал акцент на слове «вынуждены». Никто не хлопал дверью, все хотели остаться»,цитирует посла РИА «Новости».

Дипломат добавил, что южнокорейские компании хорошо понимают возможности и потенциал российского рынка. Фирмы, которые остались, особенно в сферах питания, гостиничного бизнеса и торговли, показывают устойчивость и успешно развиваются.

«Процесс ухода с российского рынка был болезненным и убыточным. Думаю, сейчас этот бизнес кусает локти, как говорится», — сказал Зиновьев.

Посол пожелал успехов компаниям Южной Кореи, которые продолжают работать в России и с уважением относятся к стране.

В конце сентября министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он обратился с просьбой создать благоприятные условия для работы южнокорейских компаний, которые продолжают свою деятельность на российском рынке. Переговоры состоялись в Нью-Йорке в период заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Лия Мурадьян
