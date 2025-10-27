Украинский военный Виталий Немец, попавший в плен под Красноармейском, признался, что российские беспилотники буквально «заполонили небо». По его словам, на каждого бойца ВСУ приходится по два дрона РФ, и из-за этого украинские подразделения несут огромные потери.

«Нас должны были поменять, но не поменяли, был обстрел. Ваших много, у нас большие потери. Наши спецы начали откат делать, а нам откат не дали. Сказали держаться на позиции. А там уже некому держаться, всё разбито и связи нет. У нас сели радейки. Мы шли, можно сказать, по трупам. Очень большие потери. Ты идёшь и знаешь, что идёшь на смерть. Вашими птичками всё небо закрыто. На одного нашего по две птички – это 100%. Страшно», – рассказал Немец ТАСС.

Военнопленный добавил, что служба в украинской армии похожа на «дорогу в один конец» –отступать бойцам не дают, а на поле остаются тела своих же сослуживцев. По словам Немца, он повсюду видел груды тел погибших украинскогоо солдат. Пленный предположил, что их, возможно, не пустили отступать, даже если они просили.

Солдат добавил, что его мать родом из Архангельской области, а сам он впервые оказался в Донбассе уже после всеобщей мобилизации. Он получил повестку два года назад, но вскоре бежал, за что был объявлен в розыск за дезертирство. Его нашли, но через две недели он попал в плен.

