Организаторы Олимпиады-2026 удалили фото Валиевой из публикации о пасте

Организаторы Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо удалили фотоколлаж с российской фигуристкой Камилой Валиевой из тематической публикации, посвящённой Дню пасты. Ранее вращение фигуристки сравнили с формой пасты фузилли в специальной серии коллажей.

На предстоящей Олимпиаде, которая стартует 6 февраля 2026 года, из российских фигуристов смогут выступить только Аделия Петросян и Пётр Гуменник, одержавшие победу на отборочном турнире в Пекине.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о виновности Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил, что привело к её дисквалификации до декабря 2025 года. Вследствие этого решение спортсменка была отстранена от всех соревнований и утратила право на доступ к каткам, имеющим государственное значение.