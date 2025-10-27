Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

27 октября, 05:21

Организаторы Олимпиады-2026 удалили фото Валиевой из публикации о пасте

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Организаторы Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо удалили фотоколлаж с российской фигуристкой Камилой Валиевой из тематической публикации, посвящённой Дню пасты. Ранее вращение фигуристки сравнили с формой пасты фузилли в специальной серии коллажей.

На предстоящей Олимпиаде, которая стартует 6 февраля 2026 года, из российских фигуристов смогут выступить только Аделия Петросян и Пётр Гуменник, одержавшие победу на отборочном турнире в Пекине.

Камила Валиева сделала «прощальный» подарок Тутберидзе перед уходом к Навке
Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о виновности Камилы Валиевой в нарушении антидопинговых правил, что привело к её дисквалификации до декабря 2025 года. Вследствие этого решение спортсменка была отстранена от всех соревнований и утратила право на доступ к каткам, имеющим государственное значение.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

