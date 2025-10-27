В Ленобласти нашли сосуд с младенцем в формалине

Жители Ленинградской области наткнулись на жуткую находку. В Кировском районе на территории одного из садовых товариществ из земли выкопали стеклянную колбу с мумифицированным телом младенца, залитым формалином. Об этом сообщил источник 78.ru.

Он уточнил, что останки, по предварительным данным, представляли собой медицинский экспонат, а не след преступления, поскольку плод был помещён в колбу и залит формалином.

Как выяснилось, участок, где нашли сосуд, ранее сдавался медикам. При этом, судя по всему, колба пролежала в земле не меньше десяти лет. Сейчас находка отправлена на экспертизу в морг, где специалисты должны подтвердить происхождение останков.

