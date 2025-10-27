Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 05:19

В Ленобласти нашли сосуд с младенцем в формалине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / conrado

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / conrado

Жители Ленинградской области наткнулись на жуткую находку. В Кировском районе на территории одного из садовых товариществ из земли выкопали стеклянную колбу с мумифицированным телом младенца, залитым формалином. Об этом сообщил источник 78.ru.

Он уточнил, что останки, по предварительным данным, представляли собой медицинский экспонат, а не след преступления, поскольку плод был помещён в колбу и залит формалином.

Как выяснилось, участок, где нашли сосуд, ранее сдавался медикам. При этом, судя по всему, колба пролежала в земле не меньше десяти лет. Сейчас находка отправлена на экспертизу в морг, где специалисты должны подтвердить происхождение останков.

Россиянка пришла в больницу с телом мёртвого младенца в пакете
Россиянка пришла в больницу с телом мёртвого младенца в пакете

Ранее Life.ru писал, что под Петербургом нашли тело мужчины, закопанное прямо в грядке с укропом. По данным следствия, его убили знакомые во время ссоры и попытались скрыть преступление, закопав тело на участке. По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar