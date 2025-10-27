Фанаты Gorky Park обвинили продюсера Стаса Намина в попытке переманить публику

Поклонники легендарной группы Gorky Park пожаловались, что стали жертвами обмана. По их словам, бывший продюсер коллектива Стас Намин организовал концерт кавер-группы «Парк Горького» в тот же день, когда в Москве выступает оригинальный состав. Об этом сообщил SHOT.

Группа «Парк Горького». Фото © gorkypark-band.ru

По словам поклонников, концерт Gorky Park с Александром Маршалом в качестве фронтмена должен пройти 15 ноября в Москве, билеты на него стоят от 4 тысяч рублей. Однако в Сети начали появляться объявления о другом концерте — группы «Парк Горького» — с билетами от 2,5 тысяч. Многие зрители не сразу поняли, что речь идёт о разных коллективах, и приобрели билеты на выступление кавер-группы. Тем, кто успел разобраться в ситуации, пришлось оформлять возвраты.

Музыканты «золотого состава», которых поклонники считают настоящим Gorky Park, уже давно не сотрудничают со Стасом Наминым. В 2017 году продюсер отсудил права на название коллектива, однако прежний состав продолжает использовать оригинальное английское написание. Как пояснил представитель группы, все права на песни остаются за ними, тогда как новый проект Намина «Парк Горького», созданный в 2024 году, юридически считается кавер-группой.

Ранее сообщалось, что в мае Стас Намин, основатель группы «Цветы» и бывший продюсер Gorky Park, обнаружил в интернете магазин, где продавались виниловые пластинки коллектива. Музыкант заявил о нарушении своих авторских прав, утверждая, что на обложках использовался принадлежащий ему логотип с серпом и молотом. Он направил официальную жалобу и подал иск с требованием снять альбомы с продажи.