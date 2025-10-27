Маленькая оружейная фирма из Аризоны не справилась с миллиардным контрактом на поставку Украине боеприпасов. Суд в США постановил вернуть киевской стороне аванс и выплатить судебные издержки. Об этом сообщило издание Financial Times.

«Скромный оружейный магазин в торговом центре на юге Аризоны получил маловероятный заказ в 2022 году: 1 миллиард долларов боеприпасов для Украины», — говорится в материале.

В 2022 году компания Firearms заключила с Украиной контракт на поставку десятков миллионов единиц боеприпасов советского образца. В перечень входили 10 миллионов 23-миллиметровых зенитных снарядов, 56 тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град», 24 тысячи миномётов и другие виды вооружений.

Киев перевёл компании аванс в размере 17 миллионов евро, однако позже выяснилось, что у Firearms не было ни опыта в сфере международных поставок, ни соответствующих складских мощностей. В результате Украина не получила ни одного снаряда. Федеральный суд США постановил, что фирма должна вернуть всю сумму аванса, а также оплатить проценты и судебные расходы. Общий размер выплат превысил 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что возможное решение президента США Дональда Трампа прекратить военную помощь Киеву может стать инструментом давления на украинские власти. Отказ Америки от поставок современного вооружения способен повлиять на ход конфликта и заставить главу украинского режима Владимира Зеленского пойти на уступки.