Учительница призналась в совращении ученика-подростка у себя дома и попала под суд

В США учительница из Миссури призналась в совращении несовершеннолетнего ученика. Об этом пишет The Mexico Ledger.

Перед судом предстала жительница Мехико Джане Мари Наннелли. Расследование против неё стартовало в феврале после того, как руководство школьного округа получило информацию о её предполагаемой связи с учеником. По словам потерпевшего, летом 2024 года у него было два эпизода сексуальной близости с Наннелли в её доме.

Женщина дважды встречалась с ним в Ладдонии, после чего отвозила в Мексику. Позднее женщина призналась в интимной связи с подростком. Кроме того, установлено, что в 2022 году у неё было не менее 15 сексуальных связей с другим бывшим учеником, выпускником той же школы. Суд вынесет приговор 12 января.

Ранее в США задержали 40-летнюю учительницу, которая совратила ученика и два года занималась с ним сексом. Бывший ученик средней школы в штате Миссури выдвинул обвинения против учительницы Джоэль Старк.