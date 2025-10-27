Украина в перспективе может дойти до состояния, когда не сможет вести боевые действия. Такое мнение в эфире YouTube-канала выразил бывший директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби.

«Первая мировая война закончилась не потому, что произошло какое-то внезапное прорывное событие… Просто одна из сторон выдохлась и больше не могла продолжать. И, как мне кажется, именно к этому всё идёт в конфликте на Украине», — сказал он.

Прогресс в войне на истощение нельзя оценивать по картам и передвижениям фронта: он неизбежно будет медленным. Россия, по его мнению, использует свои естественные преимущества — размеры территории, численность населения и масштаб военной промышленности, способной производить больше вооружений и боеприпасов, чем весь коллективный Запад вместе взятый. Именно эти факторы определяют текущую динамику конфликта и создают предпосылки для постепенного истощения украинских сил.

Ранее сообщалось, что контрнаступательные действия украинских войск на Сумском направлении потерпели неудачу. При попытке прорыва штурмовые отряды 225-го отдельного штурмового полка были практически разгромлены: до 80 процентов личного состава группы выведены из строя, а выжившие отошли на исходные позиции.