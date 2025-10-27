Число новых брендов в России сократилось на 37,5% в 2025 году

Российский ритейл-рынок столкнулся со значительным сокращением числа новых брендов в текущем году. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитические данные консалтинговой компании CMWP.

Согласно исследованию, количество выходов новых российских и международных брендов на рынок в период с января по сентябрь сократилось на 37,5% в годовом исчислении, а по итогам всего 2025 года этот показатель может уменьшиться вдвое. Совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева поделилась с газетой, что основными причинами спада являются ослабление покупательской способности и недостаточная доступность кредитных средств.

Аналитики отмечают парадоксальную ситуацию в fashion-ритейле: хотя почти половину всех новых открытий составляют магазины одежды, этот сегмент одновременно демонстрирует и рекордную ротацию. Согласно данным CORE.XP, доля закрытия магазинов одежды в московских торговых центрах выросла до 38% за апрель-июнь, что на 6 процентных пунктов превышает показатели прошлого года. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом арендных ставок и снижением покупательского трафика.

Структура рынка претерпела значительные изменения: доля парфюмерии и косметики сократилась с 12% до 4%, а сегмент бытовой техники и электроники уменьшился с 17% до 7%. Примечательно, что за весь 2025 год в России не появилось ни одного нового обувного бренда. Специалисты объясняют эти тенденции ужесточением регуляторных требований, таможенными сложностями и общим снижением объёмов импорта.

Ранее сообщалось, что импортное пиво в России за год подорожало почти на 40%, достигнув средней цены в 289 рублей за бутылку. Одновременно с этим, отечественное пиво с октября 2024 года выросло в цене на 17,9%, теперь его средняя стоимость составляет 92,7 рубля за 0,45 литра. Это приводит к значительному увеличению ценового разрыва между импортными и российскими напитками.