Стилист Овечкин извинился перед Инстасамкой после финансового скандала

Стилист Николай Овечкин принёс извинения рэперше Инстасамке после обвинений в мошенничестве. О ситуации он рассказал в своём телеграм-канале, пояснив, что вернул артистке деньги.

«Я прошёл за этот месяц все стадии принятия, и сегодня я понимаю, что… в полной финансовой жопе. На этом фоне — бесконечный самообман, что всё решится лучшим образом. И всё будет хорошо. Не будет! Я приношу свои искренние извинения всем, кто когда-либо пострадал от моей трудовой деятельности», — заявил Овечкин.

По его словам, он лично связался со всеми пострадавшими, а юристы подготовили и передали необходимые документы для урегулирования ситуации. Стилист подчеркнул, что будет нести ответственность за свои действия «до тех пор, пока жив».

Ранее сообщалось, что певица Инстасамка обвинила Овечкина в присвоении миллионов, выделенных на съёмки клипа «BOSS», а также привлёк к работе подрядчиков, включая бренд Bosco, не выполнив финансовых обязательств перед ними. При этом сам Овечкин намерен решать вопрос в правовом поле.