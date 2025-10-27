Экс-посол НАТО объяснил, почему позиция Трампа по Украине меняется так часто

Постоянные изменения позиции президента США Дональда Трампа по Украине связаны с его желанием войти в историю как человек, завершивший войну, заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в комментарии The New York Times.

«Движущая сила этих американских горок заключается в желании президента стать тем, кто завершил войну. Его не волнует, как именно она закончится и к каким последствиям это приведет. Важно лишь, чтобы она закончилась и подкрепила его претензии на Нобелевскую премию мира», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил о «радикальной перемене» в позиции Трампа по Украине. По словам министра, европейские лидеры пытаются оказать давление на американского президента, настаивая на немедленном прекращении огня.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом его риторика по украинскому вопросу неоднократно менялась — от обещаний «остановить войну за 24 часа» до заявлений о необходимости «справедливого мира». Американские аналитики считают, что в преддверии выборов Трамп стремится представить себя миротворцем, дистанцируясь как от жёсткой линии Байдена, так и от европейских инициатив, требующих увеличения военной помощи Киеву.