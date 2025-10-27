Лула да Силва надеется на быстрое решение торговых споров с США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил уверенность, что проблемные вопросы между Вашингтоном и Бразилией будут урегулированы в ближайшее время. Об этом он заявил по итогам своей встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита АСЕАН.

«У меня сложилось стойкое впечатление о том, что вскоре между США и Бразилией не останется проблемных вопросов», — отметил Лула.

Он подчеркнул, что введённые ранее Вашингтоном тарифы на бразильские товары основывались на недостоверных данных. При этом президент признал, что каждая страна имеет право защищать свою экономику, но подобные решения должны приниматься на основе точной информации.

«Мы, как главы государств, должны брать на себя ответственность и приносить пользу людям, которые нас избрали. Я очень оптимистичен и думаю, что вскоре проведем встречу переговорщиков в Вашингтоне», — сказал Лула.

Он добавил, что теперь у него и Дональда Трампа есть «прямые контакты» для дальнейших консультаций и что президент США выразил готовность посетить Бразилию, в то время как сам Лула готов прилететь в Вашингтон.

В последние месяцы отношения между США и Бразилией осложнились из-за торговых ограничений и разногласий в энергетической политике. Американская сторона обвиняла Бразилию в демпинге и субсидировании экспорта алюминия и сельхозпродукции, тогда как Бразилия настаивала на необходимости честных правил торговли. Встреча Лулы и Трампа стала первой личной встречей лидеров после введения Вашингтоном тарифов на бразильские товары.