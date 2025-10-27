В Рыльске из-за атаки БПЛА загорелись хозпостройки возле подстанции

Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 октября, 07:25

Атака украинского беспилотника привела к пожару в Рыльске Курской области. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор региона Александр Хинштейн.

«В результате удара произошло возгорание хозпостроек у дома, который находится вблизи подстанции», — говорится в заявлении.

Сотрудники экстренных служб незамедлительно выехали на место. Пожар был оперативно ликвидирован. Хинштейн подчеркнул, что обошлось без жертв.
Ранее Life.ru писал, что российские военные начали охоту на украинских операторов беспилотников, делая их приоритетной целью. Для уничтожения таких позиций применяются ракеты и бомбы, а потери среди операторов БПЛА ВСУ уже достигли 70%.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

