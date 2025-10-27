Безумная продавщица детской одежды вырезала ребёнка из живота беременной

Жительница американского штата Колорадо Элли Уилкинс поделилась историей о зверском нападении, которое произошло 10 лет назад. Американка намеревалась приобрести одежду для своего ребёнка, который должен был родиться совсем скоро. Об этом инциденте пишет People.

Эта ужасающая история случилась в марте 2015 года — более 10 лет назад. Тогда 26-летняя Уилкинс встретилась с женщиной по имени Дайнел Лейн, которая продавала одежду для беременных. После непродолжительной встречи Лейн напала на беременную Уилкинс, в ходе чего та потеряла сознание. Очнувшись, женщина обнаружила себя в крови и вызвала 911. Оказалось, что Лейн вырезала из живота Уилкинс её нерожденного ребенка, пытаясь выдать его за своего. Пострадавшая потеряла более 40% крови, но выжила, а ребёнок погиб.

«Я не ненавижу Дайнел, но я зла за всю боль, которую она мне причинила», — отметила она.

Дайнел Лейн была арестована и приговорена к 100 годам тюремного заключения. Лишь спустя много лет Уилкинс сумела пережить шок и сейчас, в 37 лет, готова вновь стать матерью и обрести семейное счастье.

