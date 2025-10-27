Пьяная мамаша из Магадана выкинула на мороз 11-летнего сына — раздетого и босого

В Магадане сотрудники полиции изъяли двоих малолетних детей у матери, которая в алкогольном опьянении выгнала старшего сына на мороз без ботинок. Об этом сообщило региональное управление МВД России в своём официальном Telegram-канале.

Правоохранители забрали ребёнка в специализированное детское учреждение. Видео © Telegram / Полиция Колымы

«В Магадане полицейские изъяли двоих детей у нетрезвой матери. Вечером 16 октября в дежурную часть позвонила женщина, которая сообщила что из квартиры дома на улице Гагарина выбежал заплаканный босой ребёнок и попросил помощи», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Согласно полученной информации, 11-летний мальчик был выгнан на улицу без обуви в морозную погоду. Малыш не растерялся и обратился за помощью к случайной прохожей. Прибывшие на вызов сотрудники патрульно-постовой службы и инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили в квартире пьяную горе-мать и её второго ребёнка — пятимесячного младенца.

Оба несовершеннолетних были немедленно изъяты из опасной среды: младший ребёнок помещён в дом малютки, а его старший брат — в специализированное детское учреждение. В отношении матери составлен административный протокол за систематическое неисполнение родительских обязанностей.

Ранее стало известно о задержании гражданки России, разыскиваемой в связи с двумя случаями исчезновения, в том числе после оставления дочери в Таиланде. Женщина из Владивостока переехала с острова Самуи в Бангкок вместе с ребёнком. Она пропала без вести в ночь на 13 сентября, уехав на такси в ночной клуб на улице Сукхумвит. Её четырёхлетняя дочь осталась одна в гостинице и была помещена в приют. Позже девочку забрала прилетевшая из России бабушка.