Более половины бизнесменов в России повысят цены из-за роста налогов

Большинство российских предпринимателей планируют компенсировать будущую налоговую нагрузку за счёт повышения цен на свои товары и услуги. К такому выводу пришли в Союзе бухгалтеров и налоговых консультантов.

Согласно приведённым «Газетой.ru» результатам опроса, 64% предпринимателей рассматривают повышение цен как основной способ компенсации налоговой нагрузки. Из них 33% планируют остаться на прежнем налоговом режиме, переложив расходы на клиентов, а 31% ожидают перехода на другой режим с последующим подорожанием товаров и услуг.

11% готовы временно сократить прибыль, чтобы удержать цены для потребителей. По оценкам бухгалтеров, 12% бизнеса, в основном микропредприятия, могут прекратить свою деятельность после вступления реформы в силу.

Наиболее уязвимой сферой названа розничная торговля (75%), где высокая конкуренция и низкие наценки делают любое повышение налогов критическим. В зоне риска также находятся грузоперевозки (43%) и сфера услуг (20%). Каждый пятый участник опроса пока не анализирует последствия реформы, занимая выжидательную позицию. При этом 8% не ожидают значительных изменений в налоговой нагрузке.

Напомним, Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении ставки НДС на 2% — с 20% до 22% с 2026 года. Ожидается, что дополнительные поступления в федеральный бюджет составят 1,187 трлн рублей в 2026 году и 1,559 трлн рублей в 2027 году.