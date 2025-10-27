В Ивделе найдена привязанная к дереву женщина без головы

В Ивделе Свердловской области найден труп женщины, привязанной к дереву без головы. По одной из версий, она могла приехать в город незадолго до трагедии. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Местные списки пропавших за последний год не содержат совпадений с найденной женщиной. Это позволило предположить, что погибшая могла прибыть в Ивдель из другого города или региона, либо её родственники не заявляли о её исчезновении в полицию.

Ранее сообщалось, что жители Ленинградской области обнаружили в Кировском районе стеклянную колбу с мумифицированным телом младенца, залитым формалином, на территории одного из садовых товариществ. Останки, по предварительным данным, представляли собой медицинский экспонат, а не след преступления, так как плод был помещён в колбу и законсервирован в формалине.