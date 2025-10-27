Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 08:23

В Ивделе найдена привязанная к дереву женщина без головы

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

В Ивделе Свердловской области найден труп женщины, привязанной к дереву без головы. По одной из версий, она могла приехать в город незадолго до трагедии. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Местные списки пропавших за последний год не содержат совпадений с найденной женщиной. Это позволило предположить, что погибшая могла прибыть в Ивдель из другого города или региона, либо её родственники не заявляли о её исчезновении в полицию.

Тело мужчины нашли закопанным в грядке с укропом в Петербурге
Тело мужчины нашли закопанным в грядке с укропом в Петербурге

Ранее сообщалось, что жители Ленинградской области обнаружили в Кировском районе стеклянную колбу с мумифицированным телом младенца, залитым формалином, на территории одного из садовых товариществ. Останки, по предварительным данным, представляли собой медицинский экспонат, а не след преступления, так как плод был помещён в колбу и законсервирован в формалине.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Криминал
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar