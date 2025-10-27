Четыре человека задержаны по подозрению в похищении Мостового в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали четырёх человек, пытавшихся похитить футболиста и бизнесмена. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Задержание подозреваемых в похищении российского футболиста Андрея Мостового. Видео © Telegram / Следком

«По данным следствия, 23 октября текущего года подозреваемые, находясь у дома по улице Вязовой в городе Санкт-Петербурге, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить», — говорится в сообщении.

Через два дня они похитили другого мужчину возле магазина на Крестовском острове, требуя от него перевести 210 тысяч рублей и отдать 10 миллионов рублей. Благодаря совместной работе Следственного комитета, ФСБ и МВД подозреваемые были задержаны.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на похищение человека, похищении и разбое. У задержанных проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового напали неизвестные на улице, пытаясь похитить его. Спортсмену удалось отбиться. Спустя два дня в том же месте произошёл похожий случай. Неизвестные напали на зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова, бизнесмена Сергея Селегеня. По факту инцидента возбуждены уголовные дела о похищении и разбое.