27 октября, 08:27

В Китае отреагировали на сообщения об испытании Россией ракеты «Буревестник»

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Китай отреагировал на сообщения об испытании Россией крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в понедельник.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», — сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина об испытании «Буревестника».

В Европе заявили, что «Буревестник» долетит до любой точки планеты, в отличие от «Томагавка»

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что ядерные силы страны остаются одними из самых мощных в мире и доказали свою надёжность. Глава государства поручил определить класс оружия, к которому относится «Буревестник», и подготовить инфраструктуру для его размещения в Вооружённых силах РФ.

