Весь калининградский янтарь начнут маркировать с ноября

В Калининградской области начинается реализация масштабного проекта по маркировке всего добываемого янтаря, направленного на легализацию рынка, где объёмы нелегального оборота достигают трети от общего объёма. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Пилотная партия оборудования для маркировки уже направлена АО «Калининградский янтарный комбинат», входящему в госкорпорацию «Ростех», с планами запустить систему в ноябре.

«Проект маркировки призван обелить рынок, как это уже сделано со многими другими товарными категориями в России. По результатам пилота оборудование, если потребуется, доработают, запуск полномасштабного проекта запланирован в 2026 году», — рассказал источник РБК.

Необходимость внедрения системы обусловлена значительными масштабами нелегального оборота — около 30% мирового рынка янтаря приходится на незаконно добытый камень, при этом доля подделок в готовой продукции достигает двух третей. Система будет отслеживать весь путь камня — от добычи до конечного потребителя, что исключит возможность подмены продукции и обеспечит контроль со стороны таможенных органов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий объём информации, подлежащей обязательному внесению в государственную систему мониторинга маркированных товаров. Теперь эта система будет охватывать все данные, требуемые законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», а также другими российскими законами и нормативными актами.