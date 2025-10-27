Переехавшая в Сербию россиянка пожаловалась на невыносимый воздух в Белграде

Несколько лет назад Виктория, родом из Иваново, сменила место жительства и перебралась в Сербию. Россиянка поделилась своим опытом проживания за рубежом, отметив не лучшее качество воздуха.

Как утверждает Вика, существенным минусом жизни в Белграде является смог, который почти половину года делает дыхание затруднительным. Это связано с тем, что многие частные дома отапливаются углём. По её словам, смог накрывает город с ноября и держится до марта, а иногда и до апреля. Дышать в этот период становится крайне тяжело.

«Несмотря на то что мы живём на последнем этаже, на возвышенности, запах до нас всё равно доходит. Окна мы не открываем. Если выйти на улицу и спуститься в низину, там становится невозможно дышать и першит в горле», — пояснила она в беседе с «Лентой.ру».

