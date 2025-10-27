Психопат задушил учительницу физкультуры и пытался выдать убийство за ДТП

В Оренбургской области совершено жестокое убийство местной учительницы физкультуры, которое преступник попытался скрыть под видом дорожного происшествия. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Учительница и преступник. Фото © Сайт гимназии №1 города Бугуруслан / SHOT

Марина Садыкова, преподававшая физкультуру в гимназии №1 города Бугуруслан, была убита при посадке в собственный автомобиль на одной из оживлённых улиц города. 42-летний мужчина, состоящий на психологическом учёте и проживавший по соседству с погибшей, набросился на женщину в момент, когда она не успела закрыть дверь транспортного средства.

Сотрудники на месте ЧП. Фото © SHOT

Преступник силой затолкал педагога в салон автомобиля и стал душить её, несмотря на то, что женщина пыталась звать на помощь. После совершения убийства злоумышленник угнал автомобиль своей жертвы и попытался инсценировать дорожно-транспортное происшествие. Однако сотрудникам полиции удалось установить, что смерть наступила не в результате аварии, а была насильственной.

Подозреваемый был задержан правоохранительными органами при подходе к своему дому, и в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий по данному уголовному делу.

Ранее сообщалось, что в юго-восточном районе Москвы, на улице 2-я Синичкина, произошло убийство пожилой женщины. 62-летний мужчина застрелил из ружья свою 78-летнюю сожительницу.