В России впервые установили стандарт лечения алкогольного синдрома Корсакова

В России теперь существуют утвержденные Минздравом клинические рекомендации по борьбе с алкогольным амнестическим синдромом – состоянием, при котором у 5-8% алкоголиков нарушается способность к запоминанию новой информации. Об этом пишет «Коммерсант».

В России нет достоверных данных о том, как часто встречается этот недуг. Однако известно, что алкогольные психозы, которые могут привести к этому состоянию, диагностируются у 24,4 человека из каждых 100 тысяч. Часто именно после таких психозов развивается амнестический синдром (синдром Корсакова).

Причиной этого состояния является нехватка витамина B1 (тиамина) в организме. Часто ему предшествует энцефалопатия Вернике.

Для диагностики синдрома необходимо пройти осмотр у психиатра-нарколога и невролога, сдать анализы, пройти тесты на оценку когнитивных функций (например, по шкале MoCA) и сделать МРТ.

Лечение должно быть пожизненным и включать в себя полный отказ от алкоголя, прием высоких доз витамина B1 и когнитивные тренировки. При лёгкой форме заболевания может быть полезна психотерапия и семейное консультирование.

Госпитализация необходима, если пациент не может заботиться о себе или представляет опасность для себя или окружающих. Если состояние человека не улучшается в течение трёх месяцев, следует рассмотреть вопрос о признании его недееспособным.

