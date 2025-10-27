Рэпер T.I. впервые приедет в Россию ради концертов, винегрета и Суздаля

Американский рэпер T.I. впервые приедет в Россию с концертами в феврале. Как сообщает Mash, «Король Юга» планирует не только выступления, но и романтическое путешествие с женой по Золотому кольцу.

Переговоры с артистом (настоящее имя — Клиффорд Джозеф Харрис-младший) шли около месяца. Концерты пройдут 6 февраля в Москве и 8 февраля в Санкт-Петербурге. По информации телеграм-канала, гонорар T.I. составляет около 500 тысяч долларов за выступление.

Рэпер настроен и на культурное погружение: вместе с женой он планирует посетить Суздаль или Переславль-Залесский. Особый интерес у звезды вызывает русская кухня: он хочет попробовать винегрет, но строго без лука.

Райдер артиста удивляет скромностью: чай, вода, сэндвичи, снеки и русские блюда (тот самый винегрет), брокколи с чесноком и рис с зеленой фасолью.

T.I. — легенда американского хип-хопа, сотрудничавший с Эминемом, Рианной, Дрейком и Трэвисом Скоттом. Его хиты Whatever U Like, Blurred Lines, Live Your Life знают миллионы. Также он снимался в фильме «Человек-муравей».

А в начале октября в России побывал легендарный американский продюсер и четырёхкратный обладатель «Грэмми» Timbaland (Тимоти Мосли). Артиста встретили в аэропорту Внуково кортежем из Mercedes V-Class, Range Rover и Maybach и разместили в люксовом номере Radisson. Гонорар музыканта за частное выступление составил $500 тысяч.