Прокуратура нашла активы экс-главы ЮГК на миллиарды, оформленные на родню

Генпрокуратура совместно с ФСБ выявила, куда бывший владелец «Южуралзолота» и экс-вице-спикер Заксобрания Челябинской области Константин Струков спрятал коррупционные доходы. По данным проверки, часть средств он направил на покупку элитной недвижимости, оформив её на родственников и близких.

Среди них — бывшая супруга, две дочери, внучка, сожительница, а также водители и доверенное лицо. По данным «Коммерсанта», одна из дочерей, проживающая в Швейцарии, числилась вице-президентом управляющей компании с окладом 13,7 млн рублей, а сожительница — заместителем президента с зарплатой 7,5 млн рублей, при этом фактически не появлялась на работе.

Надзорное ведомство потребовало изъять имущество на 1,4 млрд рублей и денежные средства на сумму 3,5 млрд рублей. Ранее, в июле, суд по иску Генпрокуратуры уже обратил в доход государства активы Струкова — доли и акции 32 компаний, включая крупнейшего золотодобытчика страны ПАО «Южуралзолото группа компаний».

Следствие считает, что, занимая должность депутата, а затем вице-спикера Заксобрания, Струков использовал служебное положение для незаконного обогащения и скрывал своё участие в бизнесе через родственников и аффилированные структуры. Общая стоимость активов, связанных с ним, оценивается в 220 млрд рублей.