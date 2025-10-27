Самолёт Трампа совершил посадку в токийском аэропорту «Ханэда»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin
Аэропорт «Ханэда» в Токио принял самолёт президента США Дональда Трампа. Трансляцию из аэропорта ведёт телеканал NHK.
Это первый визит Дональда Трампа в Японию с момента начала его второго президентского срока. Предыдущий раз он был в Японии как президент в 2019 году, посетив саммит G20. Сегодня вечером у американского лидера запланирована аудиенция у императора Нарухито, а во вторник состоится саммит с премьер-министром Санаэ Такаити.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа планирует дипломатический тур по азиатским странам с целью подписания соглашений о поставках критически важных полезных ископаемых. В планах американского лидера посетить Японию, Южную Корею, Малайзию, а также КНР.
