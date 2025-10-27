Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 08:47

Самолёт Трампа совершил посадку в токийском аэропорту «Ханэда»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Аэропорт «Ханэда» в Токио принял самолёт президента США Дональда Трампа. Трансляцию из аэропорта ведёт телеканал NHK.

Это первый визит Дональда Трампа в Японию с момента начала его второго президентского срока. Предыдущий раз он был в Японии как президент в 2019 году, посетив саммит G20. Сегодня вечером у американского лидера запланирована аудиенция у императора Нарухито, а во вторник состоится саммит с премьер-министром Санаэ Такаити.

Дугин оценил перспективы развития отношений между Россией и сменившей власть Японией
Дугин оценил перспективы развития отношений между Россией и сменившей власть Японией

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа планирует дипломатический тур по азиатским странам с целью подписания соглашений о поставках критически важных полезных ископаемых. В планах американского лидера посетить Японию, Южную Корею, Малайзию, а также КНР.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Япония
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar