Под Калининградом добыли крупнейший самородок, весом почти 3 кг

В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината добыт янтарный самородок весом 2 килограмма 374 грамма — крупнейшая находка с 2021 года. Камень получил название «Рекордсмен». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Калининградский янтарный комбинат добыл крупнейший за четыре года самоцвет весом 2,37 кг. Видео © Янтарный комбинат Ростеха

«Янтарный гигант был извлечён из недр Приморского карьера. Самородок весит 2 килограмма 374 грамма и получил название «Рекордсмен». Имя связано не только с его большим весом, но и с рекордом по добыче янтаря», — говорится в сообщении.

Рекордсмен» имеет форму полукруга и необычно большой скол, что позволяет предположить, что когда-то камень был ещё более крупным. Специалисты оценивают, что 35–45 миллионов лет назад янтарь имел округлую форму, напоминая буханку хлеба, и был законсервирован в толще голубой глины.

Геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина отметила, что после извлечения на поверхность часть камня могла рассыпаться из-за воздействия кислорода и солнечного света. Внутри «Рекордсмен» ярко-жёлтого цвета с незначительными разводами, а большой скол позволяет во всей красе увидеть его оттенок. В этом году комбинат впервые планирует добыть 700 тонн янтаря, а «Рекордсмен» стал самым тяжёлым самородком за последние четыре года.

Ранее сообщалось, что на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области был добыт уникальный алмаз весом 340 карат высочайшего качества. Это рекорд для истории промышленной разработки месторождения, где работает компания «АГД Даймондс», а также один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России. Кристалл отличается не только внушительными размерами, но и исключительными характеристиками, что делает его особенно ценным для рынка.